Жилье на вторичном рынке Львова подешевело

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Львова с 2 по 16 марта снизилась на 5% (64 долл.) - до 1 234 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Росан-Инвест» (г. Львов).

Как указывается в сообщении, в самом дорогом, Галицком районе города, 1 кв. м жилья стоит около 1 500 долл. В то же время в Сиховском районе, который является самым дешевым во Львове, стоимость 1 кв. м составляет около 1 000 долл.

Проанализировав 10% самых дешевых ценовых предложений, аналитики компании пришли к выводу, что средняя стоимость 1 кв. м в этом сегменте составляет 827 долл.. В то же время 1 кв. м элитного жилья во Львове стоит в среднем 2 115 долл.

Эксперты компании отметили, что сегодня во Львове осуществляются продажи жилья, в основном, в дешевом сегменте, где стоимость квартиры составляет до 1 000 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. ООО «Росан-Инвест» входит в состав финансово-промышленной группы «Росан», является официальным представителем компании SNC-Lavalin в Украине. Компания работает на рынке недвижимости Украины с 2006 года.

В пакете проектов «Росан-Инвест» – сеть логистических центров классов «А» и «В» в Западном регионе Украины, пригородные комплексы под строительство коттеджных городков, офисные центры класса «В+» во Львове, элитное жилищное строительство в центральной и припарковых зонах Львова, спортивные комплексы общегосударственного значения, объекты рекреации в пригородной зоне.