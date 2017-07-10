Дом на Печерске, BMW и Harley-Davidson: журналисты показали богатства 27-летнего прокурора (фото, документы)

Информации о молодом 27-летнем прокуроре управления процессуального руководства в уголовных процессах региональной прокуратуры Киевской области – Чуйкове Вадиме Сергеевиче - в открытом доступе почти нет, говорится в расследовании ProSud.

С его страницы в Facebook известно, что Чуйков родом из Севастополя, родился 22 октября 1989 года. Закончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Киевскую национальную академию МВД Украины. Затем в 2015 году он попал в Дарницкую местную прокуратуру. Киева. Именно в этом году в отношении него проводилась проверка в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти". Зато в декларации за 2016 год своим местом работы Чуйков отметил уже региональную прокуратуру Киевской области.

Также журналисты узнали, что Чуйков был привлечен к ответственности за нарушение правил пересечения границы в АРК Крым. "Чуйков В.С. прилетел самолетом в Крым (очевидно, из России) несмотря на то, что запрещены перелеты в Крым, а пересечение границы должно происходить в строго установленных пунктах пропуска", - говорится в расследовании.

В постановлении суда указано, что правонарушитель - безработный. Однако полное совпадение Ф.И.О. и даты рождения нарушителя и "героя" статьи позволяет журналистам утверждать, что это-таки один и тот же человек. Если это правда, то информация однозначно должна заинтересовать генеральную инспекцию ГПУ, отметили авторы расследования.

Журналисты проанализировали декларации прокурора и обнаружили в собственности его и его семьи много имущества. В частности, он владеет домом на 626 м2 и 8 соток земли под ним. Дом расположен в престижном районе на Печерске, на улице Ольшанской.

Подобный дом в этом районе стоит около 27 млн грн, а сотка земли - 2,3 млн грн (18,4 млн грн по 8 соток).

Также в собственности Вадима Чуйкова находится 6 соток земли в Киеве. Еще 11 соток земли в собственности жены прокурора в с. Вороньковка Вышгородского района. Однако из-за отсутствия этих участков в реестре недвижимого имущества идентифицировать их местоположение не удалось.

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Кроме этого, Вадим Чуйков вместе со своей матерью Людмилой Николаевной имеют в собственности 4-комнатную квартиру по адресу: улица Бориса Гмыри, дом 1б/6. Квартира площадью 129 м2 приобретена в 2007 году. Сегодня такая квартира стоит около 145 тыс. долл.

Также мать прокурора владеет квартирой по адресу: бульвар Дружбы Народов, 14А. Ее она получила на основании договора дарения в 2012 году. Стоимость этой квартиры 53 тыс. 580 грн. Хотя понятно, что стоимость этой квартиры в этом районе стоит как минимум в 10 раз дороже.

Еще две квартиры в Киеве у отца прокурора Сергея Робертовича. Одна из них расположена по улице Александра Горовица, 8, и приобретена в 2011 году. Другая - на улице Александра Мишуги, 12. Эта однокомнатная квартира площадью 57 м2 получена тоже в результате договора дарения в 2012 году.

Среди автомобилей в собственности Чуйкова - приобретенный в 2016 году BMW 525D 2016-го года. Такое авто стоит примерно 1,4 млн грн. Богатые на автомобили и родители прокурора.

Кроме этого, у прокурора есть Harley-Davidson XL883N, который приобрел в 2014-м году. Сегодня стоимость такого мотоцикла – 13 тыс. долл.

"Отец и сын Чуйковы не только любят дорогие автомобили. Из реестра судебных решений узнаем, что Чуйков Вадим Сергеевич и Чуйков Сергей Робертович (по крайней мере их полные однофамильцы) привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - отметили журналисты.

Показательно также то, что прокурор не указал в декларациях стоимости своего имущества.

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