На жилье для контрактников выделят 1 миллиард гривень - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает выделить 1 миллиард гривень на создание комфортных условий проживания для военнослужащих контрактной службы.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, такое предложение Порошенко внес во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад нормальные условия размещения для контрактников.

"У нас сейчас более 90 тысяч контрактников заключили контракты с Вооруженными силами Украины. По факту, мы имеем 100% военнослужащих, находящихся в зоне АТО на контрактной основе. Для возвращения в пункты постоянной дислокации мы должны обеспечить им комфортное жилье. Это будут не казармы, а жилье для контрактников", - сказал Порошенко.

Президент поставил задачу, чтобы из 1 миллиарда гривень, который выделяется сегодня из специального фонда Государственного бюджета, было обеспечено размещение минимум 15 тысяч контрактников, которые "будут иметь возможность полноценно отдыхать и отойти от стандартов советской армии".

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить строительство в пределах 150 тысяч квадратных метров жилья и создать около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой для проживания и реабилитации военнослужащих.