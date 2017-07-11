Суд оставил под арестом 185 миллионов гривень, заплаченных властями Одессы за новое здание мэрии

Соломенский районный суд Киева отказал ООО «Девелопмент Элит» в отмене ареста 185 миллионов гривен – суммы, которую данной компании перечислил Одесский горсовет за покупку здания обанкротившегося завода «Краян».

Такое решение суд принял в конце июня, сообщает издание «Наші гроші».

Из материалов заседания суда известно, что НАБУ расследует уголовное производство, начатое в ноябре 2016 года: должностных лиц горсовета подозревают в завладении средств местного бюджета по предварительному сговору группой лиц.

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Речь идет о принятом 19 октября 2016 года решении горсовета, согласно которому мэрия купила у ООО «Девелопмент Элит» 14 тысяч квадратных метров нежилых помещений на улице Косовская, 2-Д.

Детективы НАБУ считают, что сумма сделки завышена: в 2015 году здание было продано на коммунальном аукционе за 3,8 миллионов гривен, а после этого его перепродали за 11 миллионов гривен ООО «Девелопмент Элит».

16 декабря 2016 года средства городского бюджета были перечислены на счета «Девелопмент Элит» в банке «Пивденный», где они были арестованы в качестве вещественного доказательства.

В суде адвокат фирмы настаивал на законности происхождения полученных средств, ведь они были перечислены со счета горсовета. В свою очередь судья решил, что фирма так и не предоставила существенных доказательств о необходимости снятия ареста.

В издании «Наші гроші» отмечают, что фирма «Девелопмент Элит» была создана 25 августа 2016, а уже на следующий день компания приобрела помещения, а затем продала их мэрии.

Основателем и директором фирмы сначала был Загодиренко Петр Александрович 1990 года рождения. Этот человек был зарегистрирован в общежитии Национального университета «Одесская юридическая академия». На Загодиренко записано 0,3% уставного фонда фирмы, остальные — на компанию из Глазго (Великобритания) «Valton group LP», владельцем которой выступает венгерский юрист Андраш Поповикс.

Напомним, в марте этого года детективы НАБУ провели следственные действия в кабинетах мэрии и изымали документы, касающиеся покупки здания у ООО «Девелопмент Элит». В мэрии в свою очередь считают, что сделка прозрачна и законна.

Как отмечает Думская, в здании бывшего завода планируют создать «европейскую мэрию», куда должны переехать большинство сотрудников управлений и департаментов горсовета. Несмотря на судебные разбирательства, здание «Краяна» активно ремонтируют. На работы хотят потратить больше 200 миллионов гривен. Ремонт всего комплекса планируется завершить до декабря 2018 года.