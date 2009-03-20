Knight Frank: в Киеве аренда элитного жилья подешевеет до 30%

В Киеве в текущем году прогнозируется снижение стоимости аренды элитного жилья до на 25-30%. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в сообщении, за январь-февраль т.г. арендные ставки на элитное жилье в столице снизились на 6,5% - до 3 856 долл. в месяц (к январю 2008 года – на около 20%).

В результате роста объема предложения квартир в аренду, условия на сегодняшний день диктует арендатор, который повышает требования к снимаемому жилью и ожидает значительной уступки от заявленной арендной ставки при заключении сделки.

В компании отметили, что последние три года арендные ставки росли высокими темпами и достигали 20-25% в год. Подобный рост наблюдался и в 2008 году вплоть до ноября-декабря, когда был зафиксирован перелом с последующим резким падением ставок аренды. За декабрь 2008 года ставки на аренду элитных квартир упали на 7,3%.

Если до ноября 2008 года продолжительность поиска арендатора составляла в среднем 0,5-1,5 месяца, на данный момент этот период увеличился до 3-4 месяцев.

При этом, отмечают эксперты, на рынке появилась практика, когда комиссию брокеру платит не арендатор, а владелец квартиры. Кроме того, собственники готовы на 20-30% снижать в ходе сделки заявленную ставку аренды.

Текущий уровень доходности на рынке аренды элитной жилой недвижимости составляет 5-6%, что ниже ставок по банковским депозитам.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.