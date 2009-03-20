3 млрд грн. хватит на достройку только 200 жилых домов

С помощью государственных средств в размере 3 млрд. грн. можно достроить только 150-200 жилых домов со степенью готовности более 70%.

Такое мнение УНИАН высказал начальник отдела продаж строительной компании НБК Дмитрий ШОСТЯ.

«Разумеется, этой суммы слишком мало для решения всех текущих проблем строительной отрасли и реализации планов строительства жилья в полном объеме. Принятый Минрегионстроем и парламентом закон полезен и необходим. Но кроме него необходимы средства, которые до сих пор так и не были предоставлены. Принимая во внимание то, что эти 3 миллиарда не заложены в проект бюджета на текущий год, непонятны не только сроки их поступления, но и откуда они возьмутся», - сказал он.

По прогнозам экспертов, строительные компании самостоятельно смогут завершить в этом году строительство 300- 400 домов или примерно до 4 млн. кв. м, что почти втрое меньше аналогичных показателей 2008 года.

Д.ШОСТЯ отметил, что с такими малыми суммами, выделяемыми на «реанимацию» отечественного строительства, весомая часть инвесторов рискуют остаться без квартир, а сам антикризисный план – провалиться с треском. Ведь только для достройки объектов с готовностью 70%, по предварительным сметам, требуется от 10 до 14 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины рассчитывает, что государственные средства в размере 3 млрд. грн. на достройку жилья будут выделены в течение месяца.

На достройку объектов со степенью готовности выше 70% в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования Государственного ипотечного учреждения, Ощадбанка и "Укрэксимбанка".

Справка УНИАН. ЗАО «НБК» работает на рынке Украины с 2004 года. За это время компания ввела в эксплуатацию 17 домов. На данное время НБК реализует проекты по строительству многоквартирных жилых домов в ЖК «Парковый» и ЖК «Троещина». На этапе сдачи в эксплуатацию находится 24-этажный дом в ЖК «Кристал-Оболонь».