Государственный банк предоставил столичному ОСМД рекордный "теплый" кредит

Государственный «Укргазбанк» предоставил одной из столичных организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) рекордный «теплый» кредит на комплексную термомодернизацию здания в размере 9,7 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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«На прошлой неделе взят крупнейший за всю историю программы «теплый» кредит в размере 9,7 млн грн. Его оформило одно из киевских ОСМД. Как сообщает «Укргазбанк», кредитные средства сроком на 5 лет предоставлены на комплексную термомодернизацию многоквартирного дома», - сказано в сообщении.

Сообщается, что ОСМД запланировало провести работы по утеплению наружных стен, замене окон на энергоэффективные, а также полную реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.

Также, согласно сообщению, только за первую неделю июля ОСМД взяли «теплых» кредитов на сумму 16,1 млн грн, тогда как за весь июнь сумма взятых «теплых» кредитов составила 18 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 млн грн на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.