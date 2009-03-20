Кабмин дополнительно ввел должность замминистра ЖКХ
17:19, 20 марта 2009Недвижимость
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И назначил на нее Гаврилюк
Кабинет министров Украины своим распоряжением дополнительно ввел должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Текст распоряжения (№286-р от 18 марта т.г.) опубликован на Правительственном портале.
При этом правительство (распоряжением №287-р от 18 марта т.г.) назначило на должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Елену ГАВРИЛЮК.
Ранее Е.ГАВРИЛЮК занимала должность директора Департамента государственного регулирования Министерства по вопросам ЖКХ.
На сегодняшний день у министра по вопросам ЖКХ пять заместителей.
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