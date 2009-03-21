Возле Житомирской ОГА показали спектакль о работе ЖЕКов

В Житомире “Демократический альянс” провел акцию с целью привлечь внимание власти к недостаткам в работе ЖЭКов

В Житомире активисты всеукраинской молодежной общественной организации “Демократический альянс” провели акцию с целью привлечь внимание власти к недостаткам в работе жилищно-эксплуатационных контор.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции Дмитрий ГРИЦЕНКО.

По его словам, члены организации возле здания Житомирской облгосадминистрации показали сатирическое представление о работе ЖЭКов.

"Это уже далеко не первая наша акция, проведенная в рамках международного проекта «Академия политического образования «Идем вместе!»", - отметил Д.ГРИЦЕНКО.

При этом он уточнил, что акцию, в рамках которой прохожим раздавали открытки об обязанностях ЖЭКов и правах горожан, прошла в знак протеста против неудовлетворительной работы коммунальщиков.

"Мы пришли сегодня под стены Житомирской ОГА для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме защиты права населения на полноценное получение соответствующих услуг и открытками и представлением рассказать житомирянам об их правах в сфере обслуживания ЖЭКами", - сказал Д.ГРИЦЕНКО.