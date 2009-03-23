В Киевской области земля под застройку дешевеет

С 13 по 20 марта т.г. средняя стоимость земли под застройку в шести районах Киевской области снизилась на 0,8% - до 5451,61 долл. США за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ).

Согласно сообщению, за указанный период средняя стоимость земли под застройку в Бориспольском районе снизилась на 0,7% – до 4799,25 долл./сотка, в Вышгородском – на 0,9% - до 4767,89 долл./сотка, в Броварском – на 1,3% - до 4520,09 долл./сотка, в Киево-Святошинском – на 0,7% - до 7234,12 долл./сотка, в Васильковском – на 0,9% - до 3689,34 долл./сотка, в Обуховском – на 0,5% - до 7698,99 долл./сотка.

По данным ассоциации, с января т.г. стоимость земли в Киевской области снизилась на 22,79%. При этом индекс стоимости земли под застройку с 1 сентября 2006 года в Киевской области вырос на 109,88%.

Справка УНИАН. «Земельный союз Украины» (ЗСУ) 1 сентября 2006 года ввел индекс «ЗСУ-область» - взвешенный показатель динамики цен на земельные участки в Киевской области, расположенные в 40-километровой зоне от городской черты. Показатель определяется по итогам анализа предложений земельных участков без строений с целевым назначением «Под промышленную застройку», «Под коммерческую застройку», «Под жилую застройку», «Для ведения личного крестьянского хозяйства», с другими назначениями, за исключением земель товарного сельхозпроизводства и крестьянских паев. За начальную дату определения индекса принято 1 сентября 2006 года, значение индекса - 0.

Индекс «ЗСУ-область» определяется по результатам анализа не менее 12 тыс. предложений продажи в месяц, полученных из разных источников.