Правительство выделило 4,07 млн. грн.

Правительство на демонтаж разрушенного вследствие взрыва дома в Евпатории выделило 4,07 млн. грн. из 47,5 млн. грн., направленных на приобретение нового жилья для пострадавших из-за этой трагедии.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале распоряжении №280-р от 18 марта 2009 году, подписанном премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

В частности, правительство внесло изменения в распоряжение Кабинета министров №1 от 9 января 2009 года, согласно которому Министерству труда были выделены 47,5 млн. грн. для приобретения жилья, возмещения стоимости потерянного имущества и выплаты материальной помощи пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, возникшей 24 декабря 2008 года в Евпатории.

Кроме того, правительство продлило до конца 2009 года срок, до которого Минтруда должен отчитаться об использовании средств, выделенных на приобретение жилья, возмещение стоимости потерянного имущества и выплату материальной помощи пострадавшим, проведение работ по демонтажу дома.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. Вследствие трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшее тяжелые телесные повреждения и гибель людей. Позже прокуратурой дополнительно возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом. По подозрению в совершении преступления задержан директор предприятия «Житловик-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик.