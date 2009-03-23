Полтавская область получит 23 млн. грн.

Министерство регионального развития и строительства выделило Полтавской области 23 млн. грн. государственной субвенции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Андрей БАРАНОВ.

По его словам, 20 марта по итогам рабочей поездки полтавской деегации в Минрегионстрой конкурсная группа министерства приняла положительное решение о выделении Полтавской области 23 млн. гривень средств государственной субвенции. Эти средства предусмотрены на социально-экономическое развитие региона и на строительство незавершенных объектов, перечень которых был утвержден ранее.

"Основной сложностью нынешней защиты средств госсубвенции стал, конечно, кризис. Распоряжениями правительства запрещено финансирование любого нового строительства, приостановлена достройка объектов культуры и спорта. Кроме того, предпочтение отдавалось прежде всего объектам, которые должны быть введены в эксплуатацию в текущем 2009 году, поэтому необходимо было сбалансировать перечень объектов таким образом, чтобы максимально выполнить задачи, стоящие перед Полтавщиной ", - отметил А.БАРАНОВ.

По информации вице-губернатора, перед правительством удалось отстоять финансирование реконструкции Полтавского областного драматического театра им. М.В. Гоголя в размере 7 млн. грн, достройку общеобразовательных школ в Червонозаводском Лохвицкого района (3 млн. грн), в Кременчуге (1,5 млн. грн), в Лубнах (1 млн. грн). Будет завершено строительство Центра матери и ребенка в Карловке (2 млн. грн.), хирургического комплекса центральной районной больницы Котелевского района (1,5 млн. грн), родильного отделения ЦРБ в Козельщине (1 млн. грн), патолого-анатомического отделения и котельной Пирятинский ЦРБ (З млн. грн.) также завершится цикл работ по реконструкции и строительству школ в Зенькове и в Кобелячке Новосанжарского района (300 тыс. грн.)

"На этом работа по привлечению средств госсубвенции не заканчивается. При активной поддержке председателя облгосадминистрации Валерия Асадчева ведем сложные переговоры с правительством и Минрегионстрой о дополнительном включении в перечень объектов Мемориального комплекса украинского казачества в селе Жуки Полтавского района и завершение реконструкции районных домов культуры в Большой Багачке, Миргороде и Гребенке кинотеатров в Гадяче и Новых Санжарах", - заявил А.БАРАНОВ.