Рассмотрение дела по иску инвесторов «Элита-Центра» преренесено

Сегодня Киевский апелляционный административный суд перенес на 13 апреля текущего года рассмотрение дела по иску обманутых инвесторов компании «Элита-Центр» о признании бездеятельности Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также факта причинения истцам имущественного ущерба бездеятельностью.

Об этом в телефонном интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО.

По его словам, суд запросил материалы дела одного из обвиняемых – начальника отдела продаж «Элита-Центра» Андрея ТЕРЕНТЬЕВА, которое рассматривает Подольский районный суд Киева.

Ю.ФЕДОРЕНКО также сообщил, что в данном иске фигурируют восемь обманутых вкладчиков «Элита-Центра». При этом он не уточнил сумму ущерба по иску, добавив, что главное – это признание судом факта бездеятельности КГГА.

По данным ОО "Центр правозащиты", 895 инвесторов «Элита-Центра» признанны потерпевшими по делу начальника отдела продаж «Элита-Центра» А.ТЕРЕНТЬЕВА.

Как сообщал УНИАН, 16 марта т.г. Шевченковский районный суд Киева приговорил генерального директора компании «Элита-Центр» Игоря ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В суде было доказано, что он присвоил почти 18 млн. грн.