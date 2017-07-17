В Сингапуре продается пентхаус за рекордные $73 миллиона

Трехэтажный пентхаус Wallich Residence с частным бассейном расположен на 64-ом этаже Tanjong Pagar Centre - самого высокого в Сингапуре здания. Эта локация привлекает сверхбогатых людей из других, менее развитых стран Юго-Восточной Азии и материкового Китая, пишет Reuters.

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Апартаменты, получившие название "бунгало в небе", вероятно, станут самыми дорогими в истории Сингапура. Появление столь дорогостоящего объекта – своего рода проверка рынка на выносливость. Напомним, что в течение последних нескольких лет в сегменте элитной недвижимости наблюдался спад цен после принятых правительством охлаждающих мер.

Согласно данным консалтинговой компании JLL, цены на роскошное жилье в Сингапуре упали на 15-20% по сравнению с пиком 2013 года. Однако сейчас эксперты видят перспективы роста, по крайней мере, на верхней границе рынка, и прогнозируют повышение стоимости на 3-5% в 2017 году. Рынок подогревает спрос со стороны местных жителей и иностранцев, отмечают эксперты.

JLL сообщила, что объем транзакций за первые четыре месяца 2017 года в центральном регионе Сингапура, который пользуется популярностью среди богатых иностранцев и включает в себя торговый район Orchard Road и остров Сентоса, был на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.