Украинцы негативно оценивают работу ЖКХ

63,7% украинцев негативно оценивают работу жилищно-коммунального хозяйства в своем городе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Жилищно-коммунальное хозяйство и оплата его услуг», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно данным, переданным УНИАН, удовлетворительной роботу ЖКХ считают 22,4% опрошенных, оценили ее на «хорошо» 6,2%, отличной считают ее только 1,2% респондентов.

82,5% опрошенных считают, что средства, которые собирают предприятия ЖКХ как оплату своих услуг, используются не по назначению, только 10,1% уверены, что эти средства в полном объеме идут по назначению. Относительно соответствия цены и качества услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ, то абсолютное большинство украинцев - 86,7% - считают цены завышенными, 6,2% уверены, что цене отвечает качество, 1,2% думают, что цене занижены.

На сегодняшний день задолженность по уплате за услуги ЖКХ имеет около четверти населения Украины - 25,2%. Большая же часть граждан - 65,7% - регулярно платит за эти услуги. Однако приблизительно такое же количество жителей Украины (68,2%) сегодня ощущает определенные трудности с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства, не ощущают никаких трудностей 19,7%, затруднились ответить - 12,1%.

Эксперты института отмечают, что результаты опроса свидетельствуют, что повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства без повышения качества самих услуг не только не будет иметь поддержки у населения, но и может стать причиной отказа от уплаты за эти услуги у 8,9% населения. Частично платить в случае повышения тарифов намерены 35,4%, будут платить за услуги в полном объеме 38,2% опрошенных.

Исследование «Жилищно-коммунальное хозяйство и оплата его услуг» проводилось методом телефонного опроса с 16 по 20 марта 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население, старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол респондента. Погрешность репрезентативности не превышает 3,4%.