С украинцев хотят собрать 500 миллионов гривень налога на недвижимость

Государственная фискальная служба ожидает получить 500 млн грн поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц в 2017 году, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году.

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Об этом сообщил начальник управления администрирования имущественных налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Владислав Павлов.

«В текущем году физическим лицам – владельцам объектов недвижимости направлено около 1 млн налоговых уведомлений-решений. Ожидаемая сумма налога составляет 500 млн грн, на данный момент уже уплачено 61 млн грн. Динамика позитивная. В 2016 году было направлено 428 тыс. налоговых уведомлений-решений и поступления составили 209 млн грн. Вы видите, что по сравнению с этим годом показатель почти в два раза больше. В 2015 году поступления составили 51 млн грн», - сказал он.

По словам Павлова, такая динамика обусловлена тем, что расширяется база налогообложения.

«Если в нормативную базу налогообложения 2014 года попадала только жилая, а не общая площадь, то изменения в законодательстве привели к тому, что сейчас оплата рассчитывается с общей площади», - сказал он.

Павлов отметил, что штрафные санкции за неуплату налога на недвижимость не применяются к физическим лицам, которые не получили уведомления.

«Если гражданин знает, что он потенциальный плательщик налога на недвижимость, но по каким-то причинам ему не пришло уведомление, то мы рекомендуем прийти по месту регистрации в ГФС. Но я подчеркиваю, что ответственность (штраф, пеня – УНИАН) наступает в том случае, если налогоплательщик получил уведомление, но не уплатил налог в 60-дневный срок. Если по каким-то причинам налогоплательщик не получил уведомление, то имеет право обратится в ГФС на предмет сверки», - сказал он.

Также Павлов подчеркнул, что владельцы недвижимости, которая находится на оккупированных территориях Украины, освобождены от уплаты налога на недвижимость до окончания антитеррористической операции.

«Объекты жилой и нежилой недвижимости, которые находятся на неподконтрольной территории Украины и в серой зоне, не подлежат налогообложению, начиная с 14 апреля 2014 года по 31 декабря того года, когда закончится антитеррористическая операция», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по информации ГФС, по состоянию на 22 июня 2017 года физические лица заплатили в государственный бюджет 35 млн грн налога на недвижимое имущество.