Киев ”утопят” в мусоре, оставив без ”Энергии”?..

Столичные власти хотят в этом году закрыть единственный государственный мусоросжигательный завод «Энергия», входящий в структуру «Киевэнерго». Если это произойдет, то предприятие пополнит список оказавшихся не у дел «коллег» в Харькове и Севастополе. В Украине останется только один завод по утилизации твердых бытовых отходов - в Днепропетровске, но правда частный, а также десятки заявленных, но не реализованных проектов по строительству мусороперерабатывающих предприятий…

"Энергия" - не только мусор...

Дефицит и снижение производственных показателей неизменно сопровождают экономический кризис, и это логично. Правда, если взаимосвязь ухудшения ситуации на рынках финансов, металла, недвижимости, услуг понятна, то вероятность падения производственных показателей на рынке переработки бытовых отходов в связи с кризисом, тем более в Украине, где мусора – выше крыши и данный рынок не сформировался даже в зародыше, выглядит нелепо, но не смешно…

Между тем, Киевский мусоросжигательный завод «Энергия» из-за дефицита сырья и, как уверяют на предприятии, в связи с кризисом, остановил две из четырех производственных линий, отложил в долгий ящик планы по модернизации и с мая текущего года готовится сократить до 10% штат, или урезать и без того символические зарплаты. Предприятие с ноября 2008 года недополучает 30% сырья, вместо плановых 800 тонн твердых бытовых отходов (ТБО) перерабатывает не более 520 тонн в день и в скором времени станет перед выбором – либо с протянутой рукой в мэрию, либо производство под замок и без шинели домой. И это в Киеве, без преувеличения, утопающем в бытовом мусоре, «производящем» в год порядка 1 млн. 300 тонн ТБО.

Чтобы обратить внимание на бедственное положение предприятия, директор «Энергии» Сергей Крикун на днях созвал столичных журналистов на презентацию возможностей завода. Видимо, надеясь хоть через прессу убедить власти и общественность, что предприятие городу не враг, а друг, и что зловоние, появляющееся в безветренную погоду на Позняках, к «Энергии» ни имеет никакого отношения, а от переработки мусора столице – польза во всех отношениях.

Введенный в эксплуатацию в 1987 году киевский мусоросжигательный завод «Энергия», несмотря на почтенный возраст, на сегодня неплохо сохранился, а главное, согласно производственным показателям, не только себя кормит, но и городу донорскую ресурсную помощь оказывает. В 2008 году предприятие переработало 232 тыс. тонн мусора, или 20% общего объема «производимых» столицей ТБО. В целях экономии завод в течение последних лет снизил потребление природного газа в 50 раз! - с 15,6 млн. куб. м до 300 тыс. куб. м газа в год. При этом при сжигании мусора вырабатывает более 300 тыс. Гкалл тепловой энергии, часть которой поставляет потребителям «Киевэнерго». Кроме того, из отходов на заводе «добывают» до 150 тонн металлолома в месяц, который впоследствии сдается на переработку. По словам работников предприятия, металлолом идет «нарасхват» - покупателей выбирают на конкурсной основе. Вернее, шел «нарасхват» до кризиса и реализовывался в 2008 году по 650 грн. за тонну. Еще одним продуктом переработки, пригодным для дальнейшего использования, правда в ограниченных направлениях строительства, являются шлакоблоки, изготавливаемые из прессованной шлакозолы.

Дабы развеять миф экологически вредного производства, бытующий на левом берегу столицы, на предприятии неизменно приводят факт из жизни: чистоплотные датчане, изучив в ходе визита на «Энергию» еще в советские времена технологию мусоропереработки, пришли к выводу – европейское производство. «Когда к нам приехали датчане, на тот момент уже «профи» в сфере переработки мусора (ведь у них - сколько крупных городов, столько и мусороперерабатывающих заводов), сделали замеры, проанализировали показатели, пожали мне руку и сказали: «У вас - Европа»… Им было непонятно, почему у нас, с учетом отсутствия химочистки в технологии производства, соблюдены все европейские нормы по выбросам. А все объясняется прекрасным морфологическим составом наших твердых бытовых отходов и высокой температурой сжигания, которая в отдельных секторах доходит до 1000 градусов», - отметила Галина Гуща, эколог предприятия с 20-летним стажем . А вот зловоние в районе завода С.Крикун объясняет близким соседством Бортницкой станции аэрации, что естественно для нее.

А проблема в чем?

На полную реконструкцию, в результате которой ожидается значительно увеличить производственные показатели, заводу необходимо порядка 260 млн. грн. Модернизация за счет установки турбогенератора мощностью до 6 МВт позволила бы в разы нарастить выработку теплоэнергии, при реализации которой предприятие заработало бы на внедрение современных технологий переработки отходов и новых стандартов очистки. Для этого предполагалось привлечь инвестиции или изыскать средства в бюджетах «Киевэнерго» и столицы. Однако, сегодня проблема реконструкции предприятия ушла на второй план. Руководство завода больше беспокоит перспектива сворачивания производства в связи с возросшим дефицитом сырья.

«Год назад, в 2008, мы, можно сказать, «захлебывались» от переизбытка отходов, нас просили принять все больше и больше. В феврале-марте прошлого года на территории завода стояла очередь желающих сдать мусор. Сегодня мусора не хватает. А мы от этого очень зависим, все наши показатели, начиная с заработной платы. Я не могу с уверенностью назвать причину, почему перевозчики везут мусор на полигоны, а не на завод, но, можно догадаться, что для них это дешевле. Так, для нас городские власти тариф (на прием мусора) установили на уровне 100 грн. 56 коп за 1 тонну мусора, а на полигонах, кроме городского полигона номер 5, тарифы значительно ниже, процентов на 30. Вот и везут они, судя по всему, в целях экономии, отходы на свалки», - пояснил С.Крикун.

По его словам, «Энергия» заключила договоры на поставку ТБО с 12 столичными перевозчиками отходов, которые обязались выполнять месячные лимиты, подсчитанные киевской властью, а взамен этого получили в горадминистрации разрешения на сбор и транспортировку мусора. Коммунальные предприятия свои обязательства выполняют исправно, а частники – «жульничают», экономя и на разнице в тарифе на прием мусора, и на горючем, сбрасывая отходы на близлежащих свалках. Ситуация усугубилась в условиях кризиса, когда поставщики стали считать каждую копейку, а «Энергия» - недосчитываться.

Чтобы частично диверсифицировать свою зависимость от перевозчиков, на заводе создали собственное транспортное подразделение – закупили 14 грузовиков, что позволило увеличить поступление отходов до 15%. Однако, это не более шестой части объема сырья, необходимого для загрузки мощностей производства.

Директор предприятия усматривает, как минимум, два варианта решения проблемы. Первый – увеличение собственного грузового парка до 50-60 автомобилей, что позволило бы вообще отказаться от услуг необязательных перевозчиков. Однако, из-за ограниченности финансовых ресурсов реализация этого варианта тем более в условиях кризиса сомнительна. Второй – заставить перевозчиков выполнять условия договоров, используя административные методы. На помощь властей, собственно, и уповают на предприятии.

Будущее от власти

Столичные чиновники относительно будущего «Энергии» во мнении расходятся. Начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Михаил Шпарик заверил, что о затруднительном положении, в котором оказался завод, в мэрии знают и держат ситуацию «под контролем». «Ситуацию на заводе поправим. Мы провели серьезную «ломку» среди перевозчиков, сегодня на рынке работают 6 мощных перевозчиков, а было более 20. По результатам первого квартала мы заставим их выполнять требования, и завод загрузим до полной мощности, как это было и в 2008 году», - отметил он.

Противоположную точку зрения высказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко. Он уверен, что «Энергия» свое уже отработала. «Что касается «Энергии», то мы вообще рассматриваем вопрос закрытия этого завода в связи со строительством в той местности комплексного илосжигательного завода на Бортницкой станции. Не будем же мы держать на одной территории два перерабатывающие отходы предприятия», - пояснил А.Голубченко и удивился, что руководить «Энергии» рассчитывает на помощь властей в решении производственных проблем. «Я на прошлой коллегии, когда рассматривался вопрос по станции в Бортничах, дал абсолютно официально поручение в присутствии директора завода рассмотреть вопрос его закрытия», - добавил он. Вот и получается, что столичным властям в кризисный момент легче построить, чем сохранить?..

Кстати, показательно, что их попытки привлечь инвесторов для строительства новых мусороперерабатывающих заводов, сопровождавшиеся шумихой в прессе, пока успехом не увенчались. Более того, изначально заинтересованные в развитии мусороперерабатывающего бизнеса предприниматели до реализации разрабатываемых проектов по какой-то причине так и не дошли. Так, австрийская компания «АТ «ЕВН» АТ», увлекшаяся строительством завода на возобновляемом топливе в Деснянском районе возле действующей ТЭЦ-6, в итоге выбыла из проекта восвояси. По словам М.Шпарика, из-за «некоторых несогласованных организационных моментов». Похоже, от идеи построить в Киеве 2 мусороперерабатывающих завода общей производственной мощностью 1 млн. тонн отходов в год, активно обсуждавшейся еще в 2008 году, столичные власти вообще отказались, поскольку в горадминистрации рассматривается уже новая идея – построить 4 завода в разных районах Киева.

«Сегодня отрабатываются другие варианты, возможно, даже в плане строительства небольших заводов мощностью от 120 до 240 тыс. тонн в год. Например, рассматривается возможность в Беличах пристроить к котельной такой пиролизный завод. И стоимость таких заводов меньше, и меньше территории пойдет под такие проекты. На данный момент разработан проект решения Киесовета, будет поручение структурным подразделениям Киева - архитекторам, Киевзему, управлениям коммунхоза и окружающей среды, чтобы конкретно определить районы и местность, где предполагается строительство таких мини-заводов», - отметил М.Шпарик.

Вот и получается, что столичные власти, с одной стороны, активно ищут подходы к освоению киевского рынка переработки бытовых отходов, дающего ежегодный прирост дармового сырья в пределах 10-12%, а с другой стороны - закрывают глаза на проблемы «Энергии», уже отработавшей ресурс, однако далеко не исчерпавшей свои производственные возможности. Очевидно, что в течение ближайших двух-трех лет в условиях усугубляющегося экономического кризиса новые предприятия по переработке ТБО в Киеве так и не появятся. Как логично и то, что, закрыв действующий мусоросжигательный завод, успешно переживший ряд кризисов со времен перестройки, власти выдворят на замирающий столичный рынок труда 260 человек и поспособствуют усугублению и без того сложной экологической проблеме мегаполиса…

Лилия Набока (УНИАН)