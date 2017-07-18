Киевлянам, не передающим показания счетчиков горячей воды, рассказали, как будут начислять платежки

Жители Печерского района столицы, которые не передали показания счетчиков горячего водоснабжения в июле 2017 года получат счета от «Киевэнерго» за июнь, рассчитанные по среднему потреблению горячей воды в течение трех последних месяцев с учетом количества дней предоставления услуги, сообщила пресс-служба столичной энергокомпании.

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Отмечается, что в дальнейшем такие начисления получат все клиенты «Киевэнерго», которые не передают показания счетчиков горячей воды.

«Потребители, которые имеют квартирные счетчики горячей воды, но долгое время не передают их показания, получат начисления по норме потребления. То есть, если в вашей квартире установлен счетчик горячей воды, и вы долго не передавали показания и не предоставляли доступ к прибору учета, «Киевэнерго» будет начислять сумму к оплате в соответствии с постановлением КМУ № 630 п. 11 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения, введенных в действие постановлением КМУ № 630 от 21.07.2005, как для квартир, не оборудованных квартирными счетчиками горячей воды. После получения доступа к квартирным счетчикам горячей воды ПАО «Киевэнерго» откорректирует начисления в соответствии с их фактическими показаниями», - сообщили в компании.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).