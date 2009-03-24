Международный форум «Строительство и архитектура 2009»

16:42, 24 марта 2009
Недвижимость
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Открылся сегодня в Киеве

Сегодня в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза" открылся восьмой международный форум «Строительство и архитектура 2009».

По данным организаторов форума, в этом году в нем принимают участие свыше 500 компаний из 12 стран мира и всех регионов Украины. В частности, на выставке представлены застройщики и производители стройматериалов из Турции, Болгарии, Бельгии, Румынии, Франции, Финляндии, Италии, Германии, Польши, Испании и Беларуси.

На площади около 30 тыс. кв. м свою продукцию представляют производители кровли и изоляции, фасадов, окон, дверей, покрытий для пола, керамики и сантехники, бетона, строительной и дорожной техники, а также проектировщики и застройщики.

Среди компаний, принимающих участие в форуме – ХК «Киевгорстрой», СБК, «АрселорМиттал Констракшн Украина», ТПК, «Аэрок» и другие.

В ходе форума запланировано проведение семинаров и круглых столов. Форум продолжит свою работу до 28 марта.

Ожидается, что мероприятие посетит свыше 40 тыс. человек.

Организатором форума выступает АО «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

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