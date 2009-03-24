Блок Кличко выступает против передачи земли киевского завода

Депутаты фракции “Блок Виталия Кличко” в Киевском городском совете выступают против передачи 28 га земли столичного завода “Вулкан” ЗАО «НЕО ВИТА» под застройку.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Блока.

В нем сообщается, что в повестку дня заседания сессии Киевсовета 26 марта включен соответствующий проект решения относительно ЗАО «НЕО ВИТА», которое хочет возвести на участке по адресу ул. Регенераторная, 4, в Днепровском районе, который принадлежит заводу «Вулкан», торгово-офисный комплекс с кафе и паркингом. Депутаты информируют, что речь идет о передаче ЗАО «НЕО ВИТА» в аренду на 25 лет участка площадью почти 28 га.

“Именно по этому адресу на территории завода «Вулкан» уже несколько лет неизвестно на каких основаниях ежедневно работает благотворительная столовая «Стефания». Работникам завода и местным жителям это место известно как точка раздачи пайков от ЧЕРНОВЕЦКОГО и столовая для бездомных, а клуб завода уже давно превращен в центр «духовного развития с ежедневными богослужениями», - сообщают представители Блока.

По словам авторов заявления, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сначала “прописал” на территории завода «Вулкан» благотворительную столовую «Стефания», а теперь хочет отдать весь завод неизвестной фирме. При этом в Блоке Кличко обращают внимание на то, что ранее известный завод резиновых изделий за последние 3 года был доведен почти до банкротства.

«Имущество закладывали под банковские кредиты, людей освобождали. И теперь все эти помещения хотят вообще отдать в аренду. Такие события с заводом происходят на фоне скандала с Сандеем АДЕЛАДЖОЙ и его «Посольства Божьим». Сменить прописку для «Посольства», которого никак не могут выселить из детского легкоатлетического манежа, на этот почти обанкротившийся завод с уже готовыми помещениями – лучшее «решение жилищного вопроса» для Сандея”, - говорится в заявлении Блока Кличко.

Депутаты Блока предостерегают Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от передачи земельного участка под заводом неизвестным фирмам, ведь у столицы есть прецеденты сооружения жилья компаниями, не имеющими достаточных средств.

“Более того, не стоит за средства городского бюджета решать вопросы прописки скандально известной церкви. В условиях кризиса операции с землей должны идти на пользу городскому бюджету, а не сомнительным компаниям”, - отмечают авторы заявления.

Депутатская фракция Блока Виталия Кличко подчеркивает, что будет выступать против принятия такого решения.

Справка УНИАН. В повестке дня заседания сессии Киевсовета, назначенной на 26 марта, в разделе “Предоставления” 6-м пунктом значится рассмотрение проекта решения “О передаче закрытому акционерному обществу «НЕО ВИТА» земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисного торгового комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного, социального и торгового назначения с подземным- наземным паркингом на ул. Регенераторной, 4 в Днепровском районе”.