Гройсман обещает до осени подготовить монетизацию субсидий на комуслуги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что правительство до сентября закончит подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

Читайте такжеКабмин принял решение о монетизации экономии по субсидиям

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан. Кто-то говорит, что это не нужно было бы делать. Но я хочу сказать, что это нужно делать. То, что люди сэкономили, мы должны выдать им средствами. Это то, что они фактически заработали", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, монетизация станет дополнительным мотивом для граждан интенсифицировать повышение энергоэффективности жилищного фонда.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 4 апреля Меморандуме Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая коснется примерно 1,5 миллиона украинских семей.