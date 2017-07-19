В Киеве дешевеет жилье: названы самые дорогие и самые дешевые районы

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 20 января по 19 июля 2017 года снизилась на 3,37%, или 37 долл. – до 1 004 долл./кв. м, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

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При этом самым дешевым в столице оставался Деснянский район со средним показателем 794 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила 1 435 долл./кв. м.

Цена продажи столичных квартир на «первичке» за полгода снизилась во всех районах Киева. Больше всего подешевели квартиры в Соломенском районе – на 4,12%, до 908 долл./кв. м, а меньше всего – в Подольском, на 2,54%, до 922 долл./кв. м.

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева за период с 20 января по 19 июля 2017 года снизилась на 3,2% - до 1 118 долл./кв. м.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 854 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 719 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» за полгода снизилась во всех районах столицы. Наибольшее снижение наблюдалось в Дарницком районе Киева – на 4,69%, до 854 долл./кв. м. Меньше всего подешевели квартиры в Деснянском и Печерском районах – на 2,55% и 2,61%, до 957 долл./кв. м и 1 719 долл./кв. м соответственно.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года. В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.