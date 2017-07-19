Гройсман рассказал, сколько денег выделят на "теплые" кредиты

Кабинет министров Украины в 2017 году направит 730 млн грн на реализацию программы льготного кредитования на повышение энергоэффективности для 300 тыс. украинских семей, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Читайте такжеРада приняла закон о внедрении аудита энергоэффективности зданий

«В этом году мы 730 млн грн направим на «теплые» кредиты для 300 тыс. украинских семей», - сказал премьер.

По словам главы правительства, финансирование программ экономии энергоресурсов наряду с созданием Фонда энергоэффективности при поддержке Европейского Союза позволит Украине достичь энергонезависимости уже в среднесрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 июля выделил 300 млн грн на реализацию программы «теплых» кредитов, предоставляемых на повышение энергоэффективности жилищного фонда.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 млн грн на реализацию программы по финансированию населению "тёплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 млн грн. По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, выделенных 400 млн грн хватит только на первую половину 2017 года.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.