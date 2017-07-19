В двух жилых массивах Киева не будет горячей воды до середины октября (список домов)

До 15 октября 2017 года будет отсутствовать горячее водоснабжение в некоторых домах в столичных жилых массивах Березняки и Русановка.

Как сообщает пресс-служба Днепровской РГА, вода будет отсутствовать по ул. Бучмы ул. И. Миколайчука, ул. Березняковской, ул. П. Тычины, ул. И. Шамо, ул. Энтузиастов и ул. Сверстюка.

Читайте такжеВ Киеве почти 700 жилых домов на день останутся без газоснабжения (список)

«Это связано с тем, что в срок по 10.07.2017 г. по 15.10.2017 г. будут проводиться работы по реконструкции сетей теплоснабжения на участке от ТК 624до ТК 628 на просп. Соборности (Воссоединения)», – говорится в сообщении.

В РГА добавили, что заказчиком этих работ выступает Коммунальное предприятие "Группа внедрения проектов по энергосбережению" (КП ГВП) «с целью обеспечения надлежащим теплоснабжением и горячим водоснабжением жилого фонда к отопительному сезону 2017-2018 гг».