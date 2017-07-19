Власти Житомирской области поручили до конца года оборудовать 75% домов тепловыми счетчиками области

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич поставил задачу до конца года оборудовать 75% домов в области тепловыми счетчиками. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, установка тепловых счетчиков в 75% домах до конца 2017 года – это приоритет в качестве председателей райгосадминистраций области, так и городских глав.

На этом Гундич отметил сегодня во время совещания по вопросам установки приборов учета тепловой энергии в жилищном фонде области.

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил Житомирской области четкую задачу – 75% домов Житомирской области до конца этого года должны быть оборудованы счетчиками тепловой энергии. Это - один из моих приоритетов и для вас он тоже должен быть на первом месте в работе. Уже прошел месяц и от каждого руководителя города и района я хочу услышать, что изменилось. Ведь только до города Новоград-Волынский у меня нет претензий – на 100% обеспечены счетчиками все многоквартирные дома. От вас сегодня я хочу слышать конкретику. А это – графики и механизмы, по которым мы выйдем на показатель в 75%», – сказал Гундич.

На сегодняшнем совещании в ОГА городские председатели отчитались о том, на сколько процентов дома оснащены средствами учета тепловой энергии. Так, в Житомире установлено 195 счетчиков (21,8%) при необходимости в 893 счетчика и до 21 октября в областном центре запланировано установить 528 узлов учета, или 58% от потребности. Лучшей ситуация с установки счетчиков, по данным ОГА, кроме Новограда-Волынского, является в Коростене, где установлено уже более 40% счетчиков от потребности.

Проблемными остаются в этом плане поселок Новогуйвинское Житомирского района, где установлено 10 счетчиков (38,5% от потребности) и поселок Озерное, где установлено всего 4 счетчика из 33-х необходимых. Учитывая это Гундич выразил недовольство темпами установки счетчиков в Житомирском районе.

Подытоживая совещание, он акцентировал внимание руководителей районов и городов на том, что установка счетчиков должно происходить вовремя и согласно доведенных графиков.

«Вы должны вписываться в те графики и проценты, которые были озвучены сегодня на совещании. Кроме этого, нужно составить месячные графики установки счетчиков, чтобы мы видели динамику выполнения этого задания»,- сказал председатель облгосадминистрации.