Зубко рассказал, как на деле выглядит термомодернизация жилого фонда Украины

Для модернизации жилищного фонда Украины нужно около 30 миллиардов евро, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Зубко.

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"Мы должны для себя решить, что нам выгоднее - предоставлять жилищные субсидии или вкладывать деньги в термомодернизацию. Например, в бюджете нынешнего года на субсидии будет потрачено около 70 миллиардов гривен. В то же время, в поддержку термомодернизации ("теплые" кредиты и Фонд энергоэффективности) выделено 800 миллионов гривень - несоизмеримые цифры. Особенно учитывая то, что для модернизации всего жилого фонда Украины нужно около 30 миллиардов евро", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

По его словам, на модернизацию жилищного фонда планируется выделить 1,8 миллиарда гривень в следующем году.

"В бюджетной резолюции на следующий год мы предусматриваем выделение на эти цели 1,8 миллиарда гривень. Кроме того, Европейский Союз подтвердил готовность внести в фонд 100 миллионов евро (около 3 миллиардов гривень). Это сумма, которой будет достаточно для запуска программы и начала массовой реконструкции зданий", - цитирует пресс-служба Зубко.

По словам вице-премьера, дома, которые уже провели полную модернизацию, снизили потери тепла на 65%.

"Очень важно, чтобы владельцы домов были прямо включены в процесс модернизации. Иначе невозможно добиться эффективности инвестиций. Такой принцип действует во всех без исключения европейских странах. В результате термомодернизации в доме увеличивается стоимость квартир (из опыта стран Европы - на 20-25%) и повышается качество жизни", - - цитирует пресс-служба Зубко.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Геннадий Зубко считает, что термомодернизация жилья по программе Фонда энергоэффективности даст возможность украинским семьям экономить от 20% до 60% платежей за газ и тепло.