КГГА нужно откорректировать решения по «Элите-Центр»

Правительственная комиссия будет рекомендовать Киевской государственной городской администрации не выносить на рассмотрение Киевского городского совета проект решения о передаче земельных участков, которые принадлежали «Элита-Центр», для проведения инвестиционных конкурсов без согласования с большинством пострадавших инвесторов.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Центр правозащиты», такое решение было принято вчера, 24 марта, по итогам заседания комиссии по решению проблем обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр».

Правительственная комиссия, по данным общественной организации, также рекомендовала КГГА внести изменения и дополнения в решение Киевского горсовета от 16 октября 2008 года «Об утверждении Порядка возмещения в соответствии с законодательством стоимости инвестиций, внесенных пострадавшими гражданами для строительства жилья группой строительных компаний «Элита-Центр» и «Предварительный договор о переуступке права требования и возобновления права потерпевшего от преступной деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» на получение жилья» с учетом выводов Института государства и права им. В.М. Корецкого. Институт дал негативную оценку утвержденным Киевсоветом вышеперечисленным документам.

Подготовить данные изменения и дополнения Комиссия поручила Центру правозащиты, который объединяет большинство обманутых инвесторов «Элита-Центр». В организации отмечают, что обманутые инвесторы выступали категорически против не согласованного с ними порядка возмещения инвестиций и передачи земельных участков, которые принадлежали группе строительных компаний «Элита-Центр» другим инвесторам.

Они аргументируют свое несогласие тем, что обманутые аферистами «Элита-Центр» граждане уже на 100% оплатили строительство жилья на земельных участках, которые мэрия предлагает повторно продать другим инвесторам.

Комментируя намерение КГГА передать земельные участки другим инвесторам и поясняя ситуацию, председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО сказал, что госадминистрация Киева намерена предложить депутатам Киевсовета разорвать договора аренды земельных участков по ул. О.Шмидта, 34-42, просп. Героев Сталинграда, 7-б, просп. В.Маяковского, 17-в, ул. Курнатовского, 7-б, ул. П.Запорожца, 15-в, ул. Строителей, 18-а. Авторы проекта решения предлагают передать данные земельные участки, которые принадлежали группе строительных компаний «Элита-Центр», другим инвесторам через проведение инвестиционных конкурсов.

«Захочет ли новый инвестор, купивший эти участки, обеспечить всех 1759 обманутых граждан квартирами, или жилье получит только мизерная часть избранных инвесторов?», - высказал сомнения Ю.ФЕДОРЕНКО.

Он напомнил, что в марте 2006 г. киевская власть уже выделила для решения проблемы пострадавших от «Элита-Центр» 19 земельных участков, провела инвестиционные конкурсы, но строительство жилья для «элитовцев» так и не началось.

По информации Центра, вчера на заседании стало известно, что профильная комиссия КГГА отобрала 32 кандидата из числа обманутых инвесторов «Элита-Центр», которым киевские власти намерены выделить жилье в первую очередь. Как заявил на заседании правительственной комиссии представитель столичной администрации Владимир ГОЛОВАЧ, о своем намерении подписать с КГГА «Предварительный договор переуступки права требования …» сообщили 743 обманутых инвесторов «Элита-Центр». По его словам, комиссия КГГА определила критерии очередности подписания договоров с этими людьми» - это оплата 100% стоимости жилья в «Элита-Центр», тяжелое материальное положение и подтвержденное право на получение социального жилья.

«Комиссия определила более 30 кандидатов из 743 потерпевших, которые отвечают данным критериям», - отметил представитель КГГА.

В настоящее время, по его информации, управления КГГА проверяют, имеют ли предложенные 32 кандидата право на получение социального жилья.

По словам В.ГОЛОВАЧА, через несколько недель киевские власти намерены завершить оформление документации, необходимой для начала строительства домов.

По его словам, первые три дома, 25% квартир в которых будут переданы пострадавшим от аферы «Элита-Центр», планируется строить по адресам: пр. Правды, 5, ул. Л. Гавро,1 и пр. В.Маяковского, 1-3.

Справка УНИАН. 16 октября 2008 года Киевсовет утвердил порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство домов группой компаний «Элита-центр».