Кабмин вдвое снизил арендную ставку для малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины снизил в 2 раза ставку арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что соответствующие изменения в методику расчета арендной платы были внесены на сегодняшнем заседании Кабмина.

Снижение арендной платы предусмотрено для субъектов малого и среднего бизнеса, за исключением аренды помещений для казино, игровых автоматов и обменных пунктов, причем изменения не касаются имущественных комплексов.

Кроме того, по словам Д.ПАРФЕНЕНКО, Кабмин одобрил изменения в законодательство, позволяющие продление аренды помещений без проведения конкурса тем арендаторам, которые выполняют свои обязательства по аренде.

Отметим, как считает старший консультант по стратегическому консалтингу и оценке украинского представительства международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CB Richard Ellis Марина КРЕСТИНИНА, в Украине до конца года ожидается падение арендных ставок на торговые помещения до 50%.

По ее словам, в этом году ожидается снижение стоимости аренды на 50-60% в неуспешных торговых центрах в регионах и столице и на 30-40% - в торговых центрах с качественной концепцией.

В то же время стабилизация арендных ставок наступит в конце этого года, прогнозирует эксперт.

Она также отметила, что среди тенденций этого года наблюдается переход от фиксированной к плавающей ставке аренды торговых площадей (фиксированная ставка плюс процент от оборота), а также переход от привязки к доллару или евро к расчетам в национальной валюте.

По данным компании, летом 2008 года средние ставки для секций площадью 100-250 кв.м в киевских ТЦ с удачной концепцией составляли 150-250 долл./кв.м в месяц. Ставки в менее успешных проектах находились в диапазоне 80-100 долл./кв.м в месяц. Арендные ставки в крупных региональных городах были на 20-30% ниже, чем в Киеве.