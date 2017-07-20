Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Фонде энергоэффективности». Как передает корреспондент УНИАН, он подписал его публично в Национальном техническом университете Украины «КПИ».

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«Фонд, создание которого было абсолютно понятным десятки лет назад, но очень важно, что сейчас мы его создаем ... И уверен, что в ближайшее время мы будем иметь практические результаты нашей совместной деятельности», - сказал он.

Также президент подписал закон «Об энергетической эффективности зданий», предусматривающий введение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании, и определяющий основные энергоэффективные мероприятия для сооружений.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4941-д "Об энергетической эффективности зданий", предусматривающий внедрение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий.