УБА поможет украинским застройщикам в Ираке

Украинская строительная ассоциация (УБА) намерена содействовать участию украинских застройщиков в восстановлении инфраструктуры, а также прямым поставкам отечественных строительных материалов в Ирак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

По его словам, Украинская строительная ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией строителей Курдистана во время поездки в Эрбиль 27 февраля-4 марта т.г.

Как отметил директор Украинско-Иракского центра экономического развития Сами ШАЛИ, Ирак заинтересован в восстановлении инфраструктуры, которая пострадала за время 30-летней войны, однако их собственных строительных мощностей не хватает. При этом в Ираке не ощущают влияния кризиса из-за недостаточного уровня развития банковской системы. В то же время, бюджет Ирака на этот год составляет 76 млрд. долл.

При этом в Ираке используется 60-70% украинских строительных материалов, которые поставляются через Россию, Турцию, Канаду.

С.ШАЛИ добавил, что если бы материалы поставлялись из Украины, это снизило бы их стоимость, позволило контролировать качество и регулярные поставки.

Он также отметил, что первые шаги по участию украинских компаний в строительстве объектов инфраструктуры планируется сделать в Эрбиле (столица Курдистана).

По данным Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, власти Курдистана предложили УБА ряд проектов (строительства больниц, электростанций, жилья, очистных сооружений, проектирование объектов водоснабжения и канализации, транспортных сооружений), в которых могли бы принять участие украинские компании. В частности, Министерство строительства предложило объекты на сумму 1,2 млрд. долл.

Он сообщил, что для начала планируется участие украинских компаний в тендерах по строительству первых двух объектов в Курдистане, для каждого проекта будет создан консорциум. При этом украинские компании смогут заработать на проектах в пределах 10-15% от их стоимости.

По мнению Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, в Курдистане могли бы работать украинские проектировщики и генподрядчики совместно с иракскими субподрядчиками.

На сегодня ассоциация составляет список украинских компаний-членов УБА, которые будут участвовать в тендерах.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что не рассматривает возможность участия в строительстве иракских объектов возглавляемой им компании «XXI Век». Также не рассматривались варианты привлечения инвестиций Ирака в строительство объектов в Украине.

Вместе с тем, УБА поступили предложения о сотрудничестве от Ирана и Сирии.

Справка УНИАН. Украинская строительная ассоциация (УБА) создана в мае 2005 года и сегодня объединяет свыше 200 компаний. УБА является наибольшим в Украине объединением строителей, инвесторов и девелоперов. Миссия УБА - способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию строительной отрасли в Украине. Главная цель УБА - представление и защита интересов строителей и инвесторов на рынке Украины. Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ также является председателем Совета директоров девелоперской компании «XXI Век».