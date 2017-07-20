В Кабмине рассказали, сколько украинцев могут получить компенсацию за экономию субсидии

В этом году 2 миллиона человек внесены в списки на получение компенсации за сэкономленную жилищную субсидию, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сегодня в ходе селекторного совещания.

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«Общее количество получателей субсидии, включенных в списки на право получения соответствующей компенсации от государства, составляет около 2 миллионов человек», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что необходимо усилить информационную кампанию, чтобы люди обращались в управление соцзащиты с соответствующими заявлениями.

Розенко сообщил, что на получение субсидии было подано 761 тыс. заявлений от домохозяйств.

«По состоянию на 15 июля из 1 тысячи 580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, 1 тысяча 550 предоставили органам социальной защиты населения соответствующие списки», – сказал вице-премьер.

Также он отметил, что в городе Киеве, а также в Черкасской, Черновицкой и Одесской областях не все предприятия подали соответствующую информацию.

По словам Розенко, Министерству финансов поручено безотлагательно начать финансирование программы выплаты компенсации за субсидии.

Он объяснил, что суммы неиспользованных субсидий будут перечисляться на лицевые счета получателей субсидий в банковских учреждениях или выплачиваться через отделения связи "Укрпочты".

Как сообщал УНИАН, 20 марта текущего года министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля Меморандуме Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательство до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая коснется примерно 1,5 млн украинских семей.

19 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство до сентября закончит подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.