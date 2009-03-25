Компания «Галена» намерена ввести в эксплуатацию мебельный ТЦ

ООО «Галена» намерено в третьем квартале т.г. ввести в эксплуатацию специализированный торговый центр мебели, дизайна, интерьера «4Room» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Colliers International, оказывающей консалтинговые и агентские услуг по реализации площадей ТЦ.

Как указывается в сообщении, комплекс расположится по ул. Большая Окружная. Общая площадь специализированного ТЦ составит порядка 40 тыс. кв. м с первичной зоной охвата свыше 300 тыс. человек. Якорными и мини-якорными арендаторами выступят: супермаркет бытовой техники и электроники (2 тыс. кв. м), супермаркет мебели (3,5 тыс. кв. м), супермаркет товаров для дома (1,3 тыс. кв. м), книжный супермаркет (700 кв. м), рестораны, кафе, чайные, общей торговой площадью порядка 23 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Сегодня компания Colliers International насчитывает свыше 11 тыс. сотрудников, работающих в 293 офисах в 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии. В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.