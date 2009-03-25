Стоимость жилья на вторичном рынке Киева снизилась

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 16 по 23 марта снизилась на 0,2% (3 долл.) - до 1 955 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, стремительное падение цен на жилую недвижимость остановилось. Однако, как полагают эксперты компании, такое положение вещей носит локальный характер.

«С приходом весны, как традиционно активного месяца купли-продаж, заметно оживились владельцы квартир, ранее покупавшихся со спекулятивной целью. Их цена вполне адекватна рыночной, но в большинстве случаев не является самой низкой. Именно эта прослойка частично сглаживает общую картину падения цен», - отметили в компании.

По итогам недели индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева повысился на 0,1% и составляет минус 0,2%. Сейчас наблюдается уменьшение темпов снижения цен, которое, вероятнее всего, носит временный характер. Учитывая ситуацию как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, аналитики компании прогнозируют снижение цен на вторичные квартиры в Киеве.

Индекс доходности вторичного жилья столицы за февраль 2009 года повысился на 4,6% и составляет "минус" 4,5%.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам компании, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте снизится на 13,5% - до 1 779 долл./кв. м.

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 5,5% – до 2 057 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 339 тыс. объявлений о продаже квартир.