В правительстве заверили, что условия назначения субсидий не изменятся

Условия назначения субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов не будут меняться, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе рабочего совещания с руководством Одесской области.

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«Мы имеем позитив, что цена на газ для населения в этом году не увеличится, условия назначения субсидий не изменятся, поэтому до октября месяца субсидии на новый отопительный сезон должны быть всем переназначены», - сказал он.

Розенко акцентировал внимание на необходимости как можно шире информировать людей о программе монетизации экономии субсидий.

«В Одесской области около 55 тыс. человек имеют право на получение компенсации за экономию субсидий, из них 20 тыс. уже подали соответствующие заявления в управление соцзащиты, поэтому сейчас главная задача - проинформировать всех об их праве на получение наличных средств и сделать все для того, чтобы люди эти средства получили», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-мае 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,473 млрд грн, что на 6,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.

В Меморандуме Украины о сотрудничестве с МВФ правительство взяло на себя обязательство до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая затронет около 1,5 млн украинских семей.

Правительство до сентября планирует закончить подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.

Минсоцполитики Украины при переоформлении субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов проводит проверку (верификацию) семей - получателей государственной помощи, в результате чего надеется отсеять от 2% до 5% субсидиантов.