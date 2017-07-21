Земля под Киевом продолжает дешеветь: за полгода цена упала почти на 7%

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 21 января по 20 июля 2017 год снизилась на 6,74% - до 1703 доллара/сотка, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

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"При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район, со средним показателем 570 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 2506 долл./сотка", - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли под застройку в прошлом месяце наблюдалось во всех районах Киевской области.

Наиболее существенное снижение наблюдалось в Обуховском районе - на 8,96%, до 2113 долларов/сотка, а наименьшее - в Макаровском районе - на 1,97%, до 944 долларов/сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.