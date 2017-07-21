Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ почти на 25%

Строительные предприятия Украины в январе-июне 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6% – до 36 миллиардов гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 21,2% – до 19,35 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий – на 16,5%, до 10,17 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 27,3%, до 9,18 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 28,7% – до 16,69 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-июне составили 89,5% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 11,1% и 9,4% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 29,7% – до 9,42 миллиарда гривень, выполнив 26,1% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2017 года строительные предприятия Украины увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% – до 27,4 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.