Правительство утвердило порядок аренды жилья с выкупом

Правительство по предложению Министерства регионального развития и строительства утвердило Порядок аренды жилья с выкупом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, правительство на заседании 25 марта приняло соответствующее постановление.

Постановлением регулируется механизм заключения, выполнения и прекращения договора аренды жилья с выкупом и особенности взаимодействия сторон договора.

Согласно документу, объектом аренды может быть квартира, дом или их часть.

В соответствии с решением правительства, в договоре аренды указываются, в частности, характеристики жилья, которое передается в аренду, срок, на который заключается договор, основания досрочного расторжения договора, порядок возвращения средств в случае досрочного расторжения договора, обязательства и ответственность сторон, формирование резерва непредвиденных расходов, связанных с обслуживанием обязательств арендатора. Предусматривается, что резерв формируется за счет арендатора, но он не может превышать 3% стоимости жилья.

Постановлением также определяется механизм формирования арендных платежей и стоимости жилья. Кроме того, предусматривается, что арендатор имеет право досрочно погасить платежи на выкуп жилья.

«Реализация норм акта позволит ввести новый механизм приобретения жилья, что будет способствовать развитию строительной отрасли в условиях финансового кризиса, а также будет формировать платежеспособного покупателя», - подчеркнули в Управлении по связям со СМИ.