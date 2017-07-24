Сегодня в трех районах Киева отключат горячую воду

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 24 июля по 7 августа отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Подольском и Святошинском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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Как сообщила пресс-служба компании, на время проведения работ горячее водоснабжение временно прекращено для 215 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 17 детских садов в Шевченковском районе, для 50 жилых домов, 4 детских садов в Подольском районе, а также для 37 жилых домов, 1 детского сада в Святошинском районе.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

В компании отметили, что гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, применяемый "Киевэнерго" каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

"Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до +40 градусов с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).