Более трети киевлян могут не получить субсидию из-за коммунальных долгов
Должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они выплатят или реструктуризируют задолженость до 15 августа.
Более трети субсидиантов Киева, по состоянию на 24 июля накопивших долги за коммунальные услуги, могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
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"Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями. 280 тысяч домохозяйств – это все семьи - получатели субсидии по состоянию на первое мая 2017 года", - сказал Поворозник.
При этом он отметил, что субсидиантам-должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они урегулируют вопрос с задолженностью за коммунальные услуги путем ее полной выплаты или реструктуризации до 15 августа 2017 года.
В случае, если должники не реструктуризируют или не выплатят долги до 15 августа, субсидия им будет насчитана на следующий период с даты урегулирования долгового вопроса и повторной подачи заявки на субсидию.
Как сообщал УНИАН, ранее КГГА призывала субсидиантов не накапливать долги за коммунальные услуги, так как жилищная субсидия не будет насчитываться в случае двухмесячной задолженности
Согласно постановлению правительства №300 от 26 апреля, жилищная субсидия с 1 мая 2017 года не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Согласно постановлению, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. При этом, если в течение двух месяцев с даты информирования гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.
Кроме того, документом вводится смс-информирование и информирование по электронной почте граждан о назначении субсидии.