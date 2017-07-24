Более трети киевлян могут не получить субсидию из-за коммунальных долгов

Более трети субсидиантов Киева, по состоянию на 24 июля накопивших долги за коммунальные услуги, могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

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"Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями. 280 тысяч домохозяйств – это все семьи - получатели субсидии по состоянию на первое мая 2017 года", - сказал Поворозник.

При этом он отметил, что субсидиантам-должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они урегулируют вопрос с задолженностью за коммунальные услуги путем ее полной выплаты или реструктуризации до 15 августа 2017 года.

В случае, если должники не реструктуризируют или не выплатят долги до 15 августа, субсидия им будет насчитана на следующий период с даты урегулирования долгового вопроса и повторной подачи заявки на субсидию.

Как сообщал УНИАН, ранее КГГА призывала субсидиантов не накапливать долги за коммунальные услуги, так как жилищная субсидия не будет насчитываться в случае двухмесячной задолженности

Согласно постановлению правительства №300 от 26 апреля, жилищная субсидия с 1 мая 2017 года не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно постановлению, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. При этом, если в течение двух месяцев с даты информирования гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Кроме того, документом вводится смс-информирование и информирование по электронной почте граждан о назначении субсидии.