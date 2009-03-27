На приговор одному из основателей «Элита-Центр» подана апелляция

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор Шевченковского районного суда столицы, которым к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден основатель ООО «Финансово-строительная группа Элита-Центр» Игорь ЦЫГАНОК.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, ведомство обжаловало приговор 25 марта "в связи с мягкостью назначенного наказания”.

Во время рассмотрения дела в суде государственный обвинитель прокуратуры столицы, ввиду совокупности совершенных преступлений, просил назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, которое принадлежит ему на праве частной собственности.

В прокуратуре напомнили, что И.ЦЫГАНОК осужден по ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ч.2 ст.358 (подделка документов по предварительному сговору), ч.3 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Шевченковский райсуд Киева приговорил одного из основателей «Элита-Центр» И.ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминируется хищение в особо крупных размерах на общую сумму около 18 млн. грн.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1759 человек.