Штрафные санкции за "стройсамоволку" в 2008 г. составили 140 млн.грн.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в 2008 году выдала штрафных санкций за самовольное строительство на сумму 140 млн. грн., из которых уплачено 29 млн. грн., 7 млн. грн. находится на исполнении государственными исполнительными службами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр БОНДАРЕНКО в ходе коллегии в Генпрокуратуре.

По его словам, в прошлом году инспекция провела мониторинг 13 областей, проверила 1138 объектов, из которых 605 построены самовольно.

«Каждый второй объект строительства в государстве сегодня является объектом самовольного строительства», - сказал начальник инспекции.

Всего в прошлом году Госархстройинспекция осуществила 67 тыс. проверок, подала 49 исков на снос объектов самовольного строительства, из них только один был принят.

А.БОНДАРЕНКО отметил, что в законодательстве самовольное строительство не определено как незаконная хозяйственная деятельность.

«Мы попали сегодня под действие закона о государственном контроле, в соответствии с которым есть плановая и внеплановая проверка, и объекты самовольного строительства мы не можем проверять, потому что э,то внеплановая проверка», - уточнил он.

По словам начальника ГАСИ, разработан новый проект положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции.

«Мы считаем, что мы не должны подпадать под действие этого закона. Мы проверяем не субъекты хозяйственной деятельности, а объекты градостроительства», - добавил он.

В свою очередь, заместитель Генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ отметил, что органы Госархстройинспекции не подают иски о сносе самовольно построенных объектов, безосновательно отказываются принимать участие в рассмотрении таких дел.

«Это не единичные факты, это система», - подчеркнул он, добавив, что Генпрокуратура будет поднимать этот вопрос перед Кабинетом министров.

По данным Генпрокуратуры, в Украине насчитывается 49 тыс. объектов самовольного строительства, в то время как ГАСИ сообщила органам прокуратуры только о 209 объектах.

При этом из 675,5 млн. грн. штрафных санкций, наложенных Госархстройинспекцией в прошлом году, свыше 543 млн. грн. по постановлениям инспекции в Харьковской области были отменены после принятия судом решения о признании права собственности на самовольное строительство. Таким образом, более полумиллиарда гривен не поступили в бюджет в связи с бездеятельностью органов ГАСИ, считают в Генпрокуратуре.