Правила документации на земельный участок меняются

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно документов, которые удостоверяют право на земельный участок, а также о порядке раздела и объединения земельных участков.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 5 марта. Законом предусмотрено, что право собственности на земельный участок удостоверяется государственным актом, кроме ряда случаев. Право собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности без изменения его границ, целевого назначения, удостоверяется гражданско-правовым договором (купли-продажи, мены, дарения), заключенным в порядке, установленном законом, в случае обретения права собственности на земельный участок по такому договору; свидетельством о праве на наследство; свидетельством о праве собственности на приобретенный земельный участок с публичных торгов; свидетельством о праве собственности на приобретенное недвижимое имущество, в том числе земельный участок. Право постоянного пользования земельным участком удостоверяется государственным актом на право постоянного пользования земельным участком.

По закону, орган, который осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничения, делает отметку о регистрации прав на земельный участок на основании документа о его отчуждении, составленного и удостоверенного в порядке, установленном законом, на протяжении 14 дней со дня представления в этот орган указанного документа. Запрещается требовать для производства отметки и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений документы, не предусмотренные этой статьей. В случае изменения совладельца или обретения права совместной собственности на земельный участок, орган, который осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, вносит изменения в приложение к государственному акту на право собственности на землю относительно совладельцев земельного участка. Отчуждение части земельного участка с выделением его в отдельный земельный участок осуществляется после получения его владельцем государственного акта, который удостоверяет право собственности на сформированный новый земельный участок. В случае, если государственным актом на право собственности на земельный участок было засвидетельствовано право собственности на несколько земельных участков, отчуждение одного из этих участков осуществляется после изготовления государственного акта, удостоверяющего право собственности на каждый из этих участков.

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.