В Киеве дешевеют офисы: цена упала почти на 4%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева за период с 27 января по 26 июля 2017 года снизилась на 3,71% - до 1 169 долларов/квадратный метр, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

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"При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем 869 долларов/квадратный метр, самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 686 долларов/квадратный метр", - говорится в сообщении SV Development.

По данным консалтинговой компании, снижение цен на офисы вне бизнес-центров наблюдалось во всех районах столицы. Больше всего подешевели офисные площади в Деснянском районе - на 4,51%, до 869 долларов/квадратный метр, а меньше всего – в Дарницком районе - на 2,95%, до 987 долларов/квадратный метр.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.