В Минсоцполитике рассказали, сколько денег могут получить украинцы за сэкономленные субсидии

Монетизация субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг предполагает разовые выплаты субсидиантам за экономию электроэнергии и газа в размере до 135 грн и 700 грн соответственно, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на слова директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

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Он напомнил, что работа по монетизации субсидий в этом году проводится по инициативе правительства с целью стимулирования граждан экономно потреблять энергоресурсы.

Музыченко сообщил, что по решению Кабинета министров монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа - 100 кубометров. Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа, добавил он.

"Ориентировочно под монетизацию подпадают около 2 млн домохозяйств, и по состоянию на середину июля с соответствующими заявлениями обратились 48% граждан, имеющих право на получение этих средств. В среднем сумма выплат составляет около 130 грн за электроэнергию и около 630 грн за газ ", - цитирует Музыченко пресс-служба.

Пресс-служба сообщает, что граждане, которые сэкономили ресурсы, должны обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства, до 1 сентября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

В Меморандуме Украины о сотрудничестве с МВФ правительство взяло на себя обязательство до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая затронет около 1,5 млн украинских семей.