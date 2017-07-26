"Киевэнерго" Ахметова пугает жителей столицы срывом отопительного сезона

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2017 года может не заключить договор на поставки природного газа с компанией "Киевэнерго", которая обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей столицы, из-за долгов столичного предприятия перед холдингом, что может приведет к срыву отопительного сезона 2017-2018 годов, сообщила на пресс-конференции финансовый директор "Киевэнерго" Татьяна Грязнова.

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"Все договоры на поставки газа, которые заключены предприятиями теплоэнерго, в том числе и "Киевэнерго", с "Нафтогазом", заканчиваются 30 сентября этого года. С первого октября этого года каждое предприятие должно заключить новый договор на поставки газа. "Нафтогаз" на основании закона о рынке газа не будет заключать договоры поставок газа с предприятиями, которые имеют задолженность за газ", - сказала Грязнова.

Поэтому она призвала киевлян до начала отопительного сезона рассчитаться со всеми долгами за тепловую энергию перед компанией.

"Все средства поступают на спецсчета и распределяются "Нафтогазу" даже больше, чем в тарифе. Поэтому можете быть уверены, что они все идут на расчеты за газ. Необходимо рассчитаться с долгами, потому что есть большой риск, что с первого октября "Нафтогаз" законно может отказать поставщикам тепловой энергии в заключении договоров", - сказал она.

По словам Грязновой, задолженность за тепло перед "Киевэнерго" составляет 3,6 миллиарда гривень, а долг компании за газ перед "Нафтогазом" - 2,9 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).