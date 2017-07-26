В Украине уже переназначили 75% субсидий на оплату коммунальных услуг

Процесс переоформления субсидий по возмещению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на следующий отопительный период идет по графику, и по состоянию на середину июля уровень переоформлений составляет в среднем 75-76%, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на слова директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

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Музыченко также сообщил, что процесс переназначения субсидий на следующий отопительный сезон находится под полным контролем правительства.

"На конец прошлой недели переназначено 75-76% субсидий на следующий отопительный сезон, но ситуация в разрезе регионов пока неравномерна. Кто-то провел процесс лучше, кто-то хуже. Например, если говорим о Черниговской области, то две недели назад область эту работу завершила в полном объеме. Днепропетровская, Харьковская, Полтавская области - в этих регионах работа проведена на 95-99%. А есть регионы, где достаточно низкий уровень соответствующей обработки. Можем говорить о 45-50% в Волынской, Луганской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой областях», - цитирует пресс-служба Музыченко.

Он добавил, что до конца месяца эту работу необходимо завершить, и это реально сделать, поскольку по динамике видно, что ситуация исправляется.

Как сообщал УНИАН, переназначения субсидий для украинцев на отопительный период 2017 года будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан.

Исключение составляют только граждане, арендующие жилье, которым необходимо по окончании срока получения прошлой субсидии обратиться в органы социальной защиты населения.

Директор департамента соцпомощи Музыченко ранее отмечал, что в каждой конкретной ситуации размер помощи может быть различным, в зависимости от доли расходов на отопление, которая в частном секторе может составлять более 90%. Поэтому размер субсидии в некоторых случаях может быть даже нулевым.

По информации Госстата, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

В 2016 году субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.

В январе-мае 2017 года субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) были назначены на сумму 2,473 млрд грн, что на 6,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.