Во Франции решили национализировать верфи, на которых строили "Мистрали"

Президент Франции Эммануэль Макрон решил национализировать верфи STX в Сен-Назере, которые хотела купить итальянская группа Fincantieri, сообщает Европейская правда.

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"Решение о национализации должно быть формализовано в четверг министром экономики Франции. Государство уже владеет 33% предприятия и имеет право первого отказа от притока иностранного капитала", - говорится в сообщении.

Французские СМИ отмечают, что это первое важное решение Макрона в промышленных вопросах. Там, где многие эксперты предсказывали программу приватизации, новоизбранный президент начинает свой срок с очень неожиданной национализации.

Мажоритарным акционером верфей в Сен-Назере является южнокорейский конгломерат, над которым нависла угроза банкротства. Кредиторы STX решили продать французскую дочернюю компанию и претендент был только один - итальянская судостроительная компания Fincantieri. Цена 66,6% акций составила 79,5 миллиона евро.

Сен-Назер - это единственная верфь во Франции, способна строить большие корпуса для военных кораблей. Здесь построили пять вертолетоносцев типа "Мистраль", два из которых изготовили для России, но которые из-за санкций РФ так и не получила.

Во Франции заговорили, что продажа верфи угрожает национальным интересам, не говоря о перспективе потери 7000 рабочих мест. Макрон предложил итальянцам разделить акционерный капитал 50/50 и представителей Fincantieri назначали на руководящие должности.

Однако Рим отказался от этого варианта, утверждая, что Fincantieri имеет более чем 50% в компании. Итальянцы имеют 48% акций и еще 7% через другой фонд. После этого Елисейский дворец решил воспользоваться правом отказа.