Оплата лечения и образования не повлияет субсидии на комуслуги - Минсоцполитики

Оплата дорогостоящего лечения и образования, которая превышает 50 тысяч гривень, не лишает семью права на получение государственной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил на брифинге директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

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Он напомнил, что основным критерием, по которому жилищная субсидия не назначается, является одноразовая покупка на сумму, которая превышает 50 тысяч гривень. Однако и здесь есть исключения, в частности, оплата дорогостоящего лечения любого из членов семьи и оплата образования детей, сказал Музыченко.

"Если, к примеру, семья 10 лет собирала средства, чтобы приобрести себе жилье, а покупка квартиры превысила 50 тысяч гривень, и у семьи нет другого жилья, - такие люди могут подать документы для оформления жилищной субсидии на рассмотрение Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при каждой райгосадминистрации или органе местного самоуправления. Аналогичная ситуация и с оплатой обучения ребенка", - отметил Музыченко.

Он также сообщил, что если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тысяч гривень, соцпомощь может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

По словам Музыченко, если семья совершила покупку на сумму, превышающую 50 тысяч гривень, в период получения субсидии, безвозвратную государственную помощь по уплате жилищно-коммунальных услуг ей не прекратят предоставлять, поскольку факт такой покупки влияет на право на назначение субсидии только на следующий срок.

"На оформление субсидии также не влияет стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не принимается во внимание при расчете размера субсидии", - сказал Музыченко.

По его словам, наличие в собственности двух жилых помещений, двух автомобилей также не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание только официальный доход, добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 миллиарда гривень, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Переназначения субсидий для украинцев на отопительный период 2017 года будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан. На 27 июля 2017 года переназначено 80% субсидий.