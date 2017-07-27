Реестра получателей субсидий не будет в открытом доступе – Минсоцполитики

Реестр получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги не будет представлен в открытом доступе, в связи с правилами доступа к персональным данным граждан, сообщил на брифинге директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

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Музыченко сообщил, что, поскольку граждане для назначения субсидии предоставляют органам социальной защиты населения право обрабатывать их персональные данные, а информация о доходах имеет ограниченный доступ, реестр субсидиантов будет иметь закрытый характер с ограниченным доступом.

"Жилищные субсидии назначаются районными и городскими органами социальной защиты населения, соответственно, учет субсидиантов сейчас ведется на местном уровне. Правительство приняло решение интегрировать эти разрозненные базы данных в единый реестр получателей жилищных субсидий, но, учитывая, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым для всех желающих", - сказал Музыченко.

По его словам, электронная база для реестра получателей субсидий должна быть создана до 20 декабря 2017 года, а начало ее функционирования планируется на 1 января 2018 года.

Музыченко также добавил, что будут отрабатываться соответствующие системы защиты персональных данных получателей субсидий, чтобы реестр субсидиантов служил исключительно для учета получателей социальной помощи.

"Доступ к нему будут иметь только Министерство социальной политики Украины и управления социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", - уточнил Музыченко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение до конца текущего года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 миллиарда гривень, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Переназначение субсидий для украинцев на отопительный период 2017 года будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан. На 27 июля 2017 года переназначено 80% субсидий.