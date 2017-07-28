Президент подписал закон об обязательной установке счетчиков на тепло и воду

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», которым определяются правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, законом вводится обязательный учет тепла и воды. Благодаря учету, население будет платить только за потребленные ресурсы. Введение норм этого закона позволит контролировать эффективность реализации мероприятий по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг.

Также нормами закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

"Реализация закона позволит повысить эффективность функционирования сфер теплоснабжения и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на рядового гражданина сверхнормативных потерь монополистов.